Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

di: Redazione - del 2025-10-27

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore inerente alla mancata rimozione di una Palma caduta circa dieci giorni fa, all'interno del Parco Giochi a Marinella di Selinunte.

"Da oltre dieci giorni una palma è caduta nel nuovo Parco Giochi di Marinella di Selinunte è stata transennata ma ancora non rimossa rendendo parte del Parco non fruibile e pericoloso per i bambini che giocano".