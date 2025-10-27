Dopo 50 anni studenti del Commerciale hanno trascorso una giornata all'insegna dei ricordi

di: Redazione - del 2025-10-27

Si sono riuniti dopo 50 anni gli studenti della classe 5B dell'Istituto Tecnico Commerciale di Castelvetrano. Nonostante l'assenza forzata di qualcuno che vive fuori, chi in Canada, a Udine, e Torino e due assenti per motivi di salute, i ragionieri hanno vissuto una magnifica giornata nel ricordo dei vecchi tempi e le tante store vissute. Non sono mancati gli neddoti ed episodi con i vari docenti.

Il vino degustato è stato prodotto da uno dei commensali Franco Gambina, "PALI' " DOC Sicilia - Moscato Bianco e " GNURI" IGT Terre Sicilane - vendemmia tardiva dell'azienda CASALE del FRATE .