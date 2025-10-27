  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Dopo 50 anni studenti del Commerciale hanno trascorso una giornata all'insegna dei ricordi

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-27

Commenti
Immagine articolo: Dopo 50 anni studenti del Commerciale hanno trascorso una giornata all'insegna dei ricordi

Si sono riuniti dopo 50 anni gli studenti della classe 5B dell'Istituto Tecnico Commerciale di Castelvetrano. Nonostante l'assenza forzata di qualcuno che vive fuori, chi in Canada, a Udine, e Torino e due assenti per motivi di salute, i ragionieri hanno vissuto una magnifica giornata nel ricordo dei vecchi tempi e le tante store vissute. Non sono mancati gli neddoti ed episodi con i vari docenti.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il vino degustato è stato prodotto da uno dei commensali Franco Gambina,  "PALI' " DOC Sicilia - Moscato Bianco e " GNURI" IGT Terre Sicilane - vendemmia tardiva dell'azienda CASALE del FRATE .

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    I più letti

    Campobello, imbratta auto ed edifici, carabinieri denunciano 21enne

    Castelvetrano, auto a fuoco nella notte. Distrutta una vettura

    Castelvetrano, estorsione a dipendente distributore di carburanti, 43enne denunciato dai Carabinieri

    Rinascere Insieme APS: la forza della comunità per chi affronta il difficile percorso delle "dipendenze"

    Omicidio Mattarella, arrestato dopo 45 anni ex Prefetto per depistaggio

    Lube store p1 dal 7 ottobre