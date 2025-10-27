  • A3 Conad
Castelvetrano si illumina di rosso per la Giornata Mondiale della Polio

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-27

Anche Castelvetrano ha voluto dare il proprio contributo alla Giornata Mondiale della Polio (World Polio Day), celebrata in tutto il mondo il 24 ottobre, con un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale: la Chiesa di San Leonardo è stata illuminata di rosso e sulla sua parete è stato proiettato il logo “End Polio Now”, il messaggio che unisce milioni di persone nella battaglia globale contro la poliomielite.

    • L’evento è stato promosso dal Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice, presieduto da Antonella Lombardo, ed è stato accolto con entusiasmo dal Comune di Castelvetrano, che ha condiviso l’impegno nella sensibilizzazione verso la lotta alla polio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Sindaco Giovanni Lentini, agli assessori Davide Brillo e Salvatore Ingrasciotta, e alla Vicepresidente del Consiglio comunale Barbara Vivona per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Un gesto che testimonia come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa rafforzare i valori della solidarietà e della salute pubblica.

    La Giornata Mondiale della Poliomielite si celebra ogni anno il 24 ottobre, nel giorno della nascita di Jonas Salk, lo scienziato che nel 1955 sviluppò il primo vaccino contro la malattia. È un’occasione per ricordare i progressi compiuti nella lotta contro la polio, ma anche per rinnovare l’impegno verso la sua eradicazione definitiva. La poliomielite, causata da un virus che attacca il sistema nervoso, può provocare paralisi permanenti e, nei casi più gravi, anche la morte. Fino a pochi decenni fa colpiva centinaia di migliaia di bambini ogni anno, ma grazie alle campagne vaccinali globali la malattia è oggi vicina all’estinzione. Tuttavia – come ricordano i promotori dell’iniziativa – non bisogna abbassare la guardia: se ci si fermasse ora, il virus potrebbe riemergere.

    • Nel 1988 il Rotary International, insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità, all’UNICEF e ad altri partner, ha lanciato la Global Polio Eradication Initiative, un programma mondiale che ha permesso di vaccinare circa 3 miliardi di bambini, investendo oltre 20 miliardi di dollari e coinvolgendo milioni di volontari. Grazie a questo impegno, l’Europa è stata dichiarata libera dalla polio nel 2002, e nel 2019 la malattia è stata eradicata quasi completamente a livello globale. Oggi la poliomielite resta endemica solo in Pakistan e Afghanistan.

    Il colore rosso che ha illuminato Castelvetrano nella sera del 24 ottobre è diventato così simbolo di speranza e di consapevolezza, unendo idealmente la città a migliaia di altre località nel mondo che hanno voluto ribadire lo stesso messaggio universale:“End Polio Now”.

