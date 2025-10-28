Castelvetrano, richiesta di intervento per il rifacimento di via Ballo. Mozione della consigliera Viola

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-28

La consigliera di Obiettivo Città, Enza Viola ha presentato una mozione inerente al rifacimento del manto stradale della via Ballo a Castelvetrano.

"La strada oggetto della presente mozione - si legge nella nota - perpendicolare alla Via Pastrengo e che riconduce alla Via Mazara, si trova in pieno centro abitato e versano in condizioni precarie, con presenza di fango e difficoltà di accesso per residenti e utenti. I proprietari delle aree hanno già ceduto la proprietà al Comune per fini di urbanizzazione e manutenzione. Il Comune ha negli anni scorsi denominato la via inserendola del mappale della città.

Il Comune di Castelvetrano ha stanziato - prosegue la mozione - fondi per 195 mila euro destinati al rifacimento anche di strade e infrastrutture comunali. Destinare parte dei fondi stanziati per il rifacimento delle strade comunali all’asfaltatura di Via Ballo. L’intervento richiesto è prioritario per migliorare la sicurezza, l’accessibilità e il decoro urbano, valorizzando il centro abitato e tutelando la qualità della vita dei residenti".