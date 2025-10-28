  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, richiesta di intervento per il rifacimento di via Ballo. Mozione della consigliera Viola

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-28

Immagine articolo: Castelvetrano, richiesta di intervento per il rifacimento di via Ballo. Mozione della consigliera Viola

La consigliera di Obiettivo Città, Enza Viola ha presentato una mozione inerente al rifacimento del manto stradale della via Ballo a Castelvetrano.

    • "La strada oggetto della presente mozione - si legge nella nota - perpendicolare alla Via Pastrengo e che riconduce alla Via Mazara, si trova in pieno centro abitato e versano in condizioni precarie, con presenza di fango e difficoltà di accesso per residenti e utenti. I proprietari delle aree hanno già ceduto la proprietà al Comune per fini di urbanizzazione e manutenzione. Il Comune ha negli anni scorsi denominato la via inserendola del mappale della città.

    Il Comune di Castelvetrano ha stanziato - prosegue la mozione - fondi per 195 mila euro destinati al rifacimento anche di strade e infrastrutture comunali. Destinare parte dei fondi stanziati per il rifacimento delle strade comunali all’asfaltatura di Via Ballo. L’intervento richiesto è prioritario per migliorare la sicurezza, l’accessibilità e il decoro urbano, valorizzando il centro abitato e tutelando la qualità della vita dei residenti".

