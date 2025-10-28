Castelvetrano, Sindaco encomia tre agenti della Municipale

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-28

Questa mattina il Sindaco di Castelvetrano Avv. Giovanni Lentini ha consegnato gli attestati di encomio alle Ispettrici Capo Maria Antonietta Gallotta, Nanda Pasqualini e Silvia Rizzo, per il coraggio, la prontezza e il senso del dovere dimostrati nell’intervento che, durante la Sagra del Pane Nero, ha consentito di evitare il peggio e tutelare l’incolumità dei cittadini.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante della Polizia Locale Antonio Ferracane e dell’Assessore alla Polizia Locale Salvatore Ingrasciotta. Un gesto di riconoscenza da parte dell’Amministrazione comunale per chi, con professionalità e spirito di servizio, onora ogni giorno il proprio ruolo al servizio della collettività.