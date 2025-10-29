"La droga alimenta la mafia", convegno promosso dalla Questura di Trapani al Liceo Classico G. Pantaleo

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-29

Si è tenuto, nelle nella giornata di mercoledì 29 ottobre, presso il Liceo Ginnasio Statale “G. Pantaleo” di Castelvetrano, il convegno dal tema “La droga alimenta la mafia” promosso dalla Questura di Trapani.

Particolarmente significativi sono stati l’intervento del Dr. Antonio Pignataro, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, Consulente presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, e le drammatiche parole degli ex tossicodipendenti, che hanno testimoniato la durezza e le trappole del mondo delle dipendenze da sostanze stupefacenti.

Il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, nell’ambito dei vari saluti istituzionali che hanno preceduto gli autorevoli interventi dei relatori, ha spiegato ai ragazzi che la mafia detiene il monopolio della droga. “Acquistare una dose equivale ad alimentare la mafia”. Un messaggio forte, che richiama alla consapevolezza del legame tra droga e criminalità organizzata. Ha, inoltre, ribadito che i costanti servizi sul territorio garantiti dalla Questura di Trapani e dai Commissariati di P.S. distaccati hanno permesso di conseguire, nell’anno in corso, importanti risultati nel contrasto

del fenomeno.

Il Prefetto di Trapani Daniela Lupo, intervenuta al convegno, ha sottolineato l’importanza della coesione istituzionale e il ruolo delle componenti sociali nelcontrasto alla diffusione delle droghe.