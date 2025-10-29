Regione Sicilia, incontro per ricontrattualizzare monte ore lavorati part-time involontario

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-29

Stamattina incontro all'Assemblea Regione Siciliana con il Vice presidente vicario On. Nuccio Di Paola, il vice presidente della commissione Affari Istituzionali On. Angelo Cambiano, il Capogruppo del M5S On. Antonio De Luca, On. Cristina Ciminnisi e una rappresentanza di lavoratori degli Enti locali, ex precari storici, sulla programmazione di misure di intervento da inserire nella prossima finanziaria. Incontro organizzato dall'Assessore partannese Luca Triolo.

Serve una norma per ricontrattualizzare il monte ore settimanale al personale di ruolo degli enti locali in servizio con rapporto di lavoro part time involontario. Si ritiene fondamentale l' intervento della Regione Siciliana per assicurare retribuzioni dignitose e pensioni decenti a questi lavoratori che reggono i comuni e garantiscono importantissimi servizi Istituzionali da oltre trent'anni.

Gli enti locali sono in forte sofferenza e per difficoltà di bilancio non riescono ad incrementare le ore di lavoro settimanali al personale a detrimento dei servizi erogati e da erogare. La Regione può e deve intervenire, è fondamentale che nella prossima finanziaria trovino spazio misure di sostegno economico in favore di questa categoria di lavoratori, il M5S ritiene che un intervento del genere non sia più procrastinabile.