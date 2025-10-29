Campobello, consiglieri di opposizione chiedono nomina di Ispettore Ambientale Comunale

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-29

A Campobello, i consiglieri di opposizione Isabel Montalbano, Tommaso Di Maria, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli, Giuseppe Fazzuni hanno presentato una mozione volta all’istituzione della figura dell’ispettore ambientale comunale, considerata uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, rafforzare il senso civico e rendere il nostro comune più pulito e vivibile per tutti.

Nonostante il regolare funzionamento - si legge nel testo della mozione - del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e l’apertura di un’isola ecologica, la situazione ambientale del nostro territorio comunale continua a registrare segnali di forte criticità. Alcune aree periferiche e/o pubbliche continuano ad essere caratterizzate dal degrado e dall’ abbandono indiscriminato di rifiuti.

Per contrastare tali fenomeni e migliorare la gestione del decoro urbano, si è ritenuto necessario istituire la figura dell’ispettore ambientale comunale, con il compito di:

- Vigilare sul rispetto dei regolamenti comunali in materia di rifiuti;

- Segnalare e sanzionare comportamenti scorretti;

- Collaborare con la polizia locale e con la società che gestisce il servizio di igiene urbana;

- Informare e sensibilizzare cittadini, scuole e associazioni del territorio, promuovendo buone pratiche di tutela ambientale.