La salemitana Barresi Gaia Maria riceve il “Premio America Giovani 2025” dalla Fondazione Italia-USA

di: Redazione - del 2025-11-01

La salemitana Barresi Gaia Maria riceve il "Premio America Giovani 2025" dalla Fondazione Italia-USA

La giovane Dottoressa Barresi Gaia Maria, laureatasi in Laurea Magistrale all’università di Pavia con progetti e percorsi formativi anche all’estero Svezia, Svizzera e Regno Unito, all’età di 23 anni nell’aprile scorso in “Internathional business and entrepreneurship” con il massimo dei voti, è stata insignita del prestigioso Premio America Giovani 2025 assegnato dalla Fondazione Italia – USA alle eccellenze dei neolaureati Italiani che si distinguono per merito accademico, talento e visione Internazionale. La cerimonia ufficiale di premiazione si è tenuta il 24 ottobre a Roma, presso l’aula dei gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, alla presenza di rappresentanti Istituzionali Accademici e del mondo delle Relazioni Internazionali.

    • Il Premio America giovani è attribuito ad una selezione ristretta di laureati italiani sulla base di criteri di eccellenza: il voto di laurea, la media degli esami, la rapidità nel completamento del percorso di laurea e la qualità del curriculum complessivo. Grazie a questo riconoscimento, Barresi Gaia Maria potrà inoltre frequentare gratuitamente il Master in “Leadership per le relazioni internazionali ed il Made in Italy” promosso dalla fondazione Italia-USA, con l’obiettivo di formare figure professionali capaci di promuovere il dialogo tra Italia e Stati Uniti e valorizzare le eccellenze Italiane nel mondo.

    Il suo successo dimostra che dalle realtà del Sud, punto di partenza la formazione presso il Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano, nascono giovani pronti a farsi strada nei contesti più prestigiosi. Questo riconoscimento riempie di orgoglio la comunità Salemitana e la Sicilia tutta.

