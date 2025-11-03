Gruppo FAI Castelvetrano, Chiesa del Purgatorio e Palazzo Venuti, due luoghi storici della città tutti da vivere

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-03

Sabato 8 novembre dalle ore 15.30 alle 18.00 e Domenica 9 novembre dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00 il Gruppo FAI di Castelvetrano organizzerà una visita guidata in due luoghi di grande fascino della nostra Città: la Chiesa del Purgatorio e Palazzo Venuti.

La Chiesa del Purgatorio, uno degli edifici più importanti del nostro centro storico, è stata edificata nel XVII sec. per volere di Diego Aragona Pignatelli; da pochi mesi è stata riaperta al pubblico dopo essere stata chiusa per tanti anni.

Palazzo Venuti, sito in Via Vittorio Emanuele, un tempo dimora di una nobile famiglia di cui scopriremo la storia, risale ai primi decenni del XIX sec. Dal suo loggiato esterno con colonne neoclassiche, si affacciò Garibaldi per sventolare il tricolore ed arringare la folla. Appartiene oggi alla famiglia Corda che lo ha

restaurato.

Per prenotarsi telefonare al numero: 3385618137 (Graziella Zizzo)

Responsabile Gruppo Fai di Castelvetrano