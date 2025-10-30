  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, approvati in Giunta due progetti per bambini e famiglie

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-30

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, approvati in Giunta due progetti per bambini e famiglie

Due importanti interventi per la città di Castelvetrano sono stati approvati oggi dalla Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Avv. Giovanni Lentini, e saranno interamente finanziati dalla Regione Siciliana grazie al loro inserimento nella Legge Finanziaria Regionale 2025 (L.R. n. 3/2025).

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il primo progetto, dell’importo di 100 mila euro, riguarda la riqualificazione e valorizzazione del Parco delle Rimembranze, storico polmone verde della città, che sarà oggetto di una completa trasformazione pensata per i bambini, le famiglie e per chi ama vivere all’aperto.

    Tra gli interventi più significativi:
     • il nuovo parco giochi con pavimentazione antitrauma e attrezzature certificate e inclusive;
     • la sistemazione dei viali e la creazione di un percorso per la camminata veloce;
     • il ripristino della fontana storica e dei servizi igienici pubblici;
     • la potatura e manutenzione del verde, con nuovi spazi curati e sicuri;
     • la realizzazione di una staccionata in legno, di un impianto di videosorveglianza e di un’area per lo sgambamento dei cani, così da garantire ordine, sicurezza e rispetto per tutti;
     • l’installazione di cestini portarifiuti, il ripristino delle ringhiere e la pulizia complessiva del parco, che tornerà ad essere un luogo decoroso, accessibile e accogliente per ogni età.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Il secondo intervento, dell’importo di 30 mila euro, prevede la realizzazione di un Parco Giochi Inclusivo nell’area comunale di via Ignazio Torino, accanto alla Chiesa di Santa Lucia.
    Un nuovo spazio moderno e sicuro, progettato per favorire il gioco e la socialità tra tutti i bambini, senza barriere e senza distinzioni.

    «Investire nei luoghi della socialità, nei parchi e nei giochi per i più piccoli significa investire nel futuro della nostra comunità» – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Lentini. – «Grazie alla collaborazione tra il Comune e la Regione Siciliana, restituiamo ai cittadini spazi pubblici belli, sicuri e inclusivi. Il Parco delle Rimembranze tornerà ad essere un punto di riferimento per famiglie, anziani e bambini, mentre il nuovo parco giochi in via Torino rappresenta un segno concreto di attenzione verso l’infanzia e l’inclusione».

    Con l’approvazione dei progetti esecutivi, i due interventi passano ora alla fase operativa, aprendo la strada all’avvio dei cantieri nei prossimi mesi.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    I più letti

    “In aumento casi di crack a Castelvetrano. Genitori li ascoltino e chiedano aiuto”. La testimonianza di Peppe Patti

    Azienda castelvetranese dona autovettura al Comando della Polizia Municipale

    Castelvetrano, estorsione a dipendente distributore di carburanti, 43enne denunciato dai Carabinieri

    Castelvetrano, Sindaco encomia tre agenti della Municipale

    Dopo 50 anni studenti del Commerciale hanno trascorso una giornata all'insegna dei ricordi

    Lube store p1 dal 7 ottobre