Sicilia colpita da fortissimi temporali. A CVetrano sfiorati gli 80 mm di pioggia

del 2025-10-31

Immagine articolo: Sicilia colpita da fortissimi temporali. A CVetrano sfiorati gli 80 mm di pioggia

Piogge abbondanti in diverse parti della Sicilia nelle ultime 24 ore. Castelvetrano e paesi limitrofi hanno fatto registrare mm di pioggia come rendicontata dalla SIAS. In alcune zone punte di 50 mm di pioggia, ma anche punte superiori di 70,0 e 78,8. Si ricorda che 50 mm di pioggia equivale a circa 50 litri di acqua caduta in un metro quadrato di terreno.A Castelvetrano e borgate forte temporale abbattutosi poco dopo le 21. Disagi per chi si trovava in strada nelle solite zone a rischio. 

