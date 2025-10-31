Castelvetrano, ricarica cellulari da una cassetta Enel, extracomunitario sorpreso dagli agenti della Polizia Municipale

di: Redazione - del 2025-10-31

Un cittadino extracomunitario é stato sorpreso a ricaricare dei telefonini dopo aver forzato una cassetta dell'Enel all'interno della villa Regina Margherita a San Giovanni, utilizzando indebitamente la corrente elettrica. Le tante segnalazioni sono state utili per avvertire la Polizia Municipale di Castelvetrano che si è portata sul posto di concerto con gli impiegati dell'ufficio tecnico del comune che hanno messo in sicurezza l'impianto.