Da Selinunte al nord Italia. Dopo la morte dell'amata padrona 11 cani trovano casa grazie all'amore dei volontari

di: Redazione - del 2025-10-31

Era il 29 Luglio quando la signora S.F. di 62 anni, originaria di Santa Ninfa, veniva a mancare nella sua abitazione di Marinella di Selinunte. La nostra redazione nel raccontare la triste vicenda aveva evidenziato che la signora era molto affezionata ai cani e viveva insieme a 11 animali a quattro zampe che accudiva in maniera puntuale e affettuosa. Una nostra lettrice Adriana Montalbano, volontaria presso Dog's Garden di Sambuca, dopo aver letto il nostro articolo si era immediatamente attivata avviando una catena di collaborazioni e solidarietà che è sfociata ieri nell’adozione dei cani che hanno trovato casa tra Roma, Perugia, Milano e melegnano.

    • La stessa volontaria ha così raccontato la vicenda ai nostri microfoni: “A seguito della prematura scomparsa di una signora di Castelvetrano e anche grazie al vostro articolo ho saputo della presenza dei cani nel canile Dog's Garden, canile dove faccio volontariato. Come volontaria e come persona era una situazione che mi ha particolarmente toccata perchè tanti cani erano stati portati di punto in bianco in canile, turbati e spaventati. stiamo parlando di cani adulti, alcuni anche anziani, che erano stati amati, curati e accuditi. 

    Con i proprietari del canile - ha aggiunto - è stato fatto un ottimo lavoro che mi ha concesso di conoscere i cani, le loro caratteristiche e i loro bisogni. il resto è una grandissima collaborazione tra me e i tantissimi amici volontari. i post sono stati seguiti tantissimo, condivisi migliaia di volte e associazioni del nord e privati si sono offerti di prenderli in adozione per garantire ai piccoli una vita, e per alcun probabilmente gli ultimi anni, in maniera serena, al caldo e protetti, esattamente come la loro padrona aveva fatto per tantissimo tempo”.

    • Ed infine: “I ringraziamenti, oltre alle nuove famiglie e ai volontari che mi hanno aiutato a condividere la loro storia, vanno sicuramente al canile dog's garden che si è occupato dei cani in maniera ottimale, oltre al fondamentale supporto in tutta quella che è la parte burocratica a dir poco copiosa ed impegnativa che sta dietro ad ogni singola adozione”. Una bella storia che testimonia ancora una volta la forza del web che ha portato tanti amorevoli animali a trovare una nuova casa dopo aver perso la loro amata padrona.

    In foto: Adriana Montalbano, Fabio Scimè e Antonino Di Prima, proprietario del canile Dog's Garden di Sambuca di Sicilia.

