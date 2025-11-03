  • A3 Conad
Salemi, rissa a colpi di bottiglia fra extracomunitari, 4 denunciati

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-03

La sera del 6 ottobre 2025, il personale della locale Stazione dei Carabinieri è intervenuto, in prossimità di un esercizio commerciale del centro storico, a seguito di numerose segnalazioni pervenute al Numero Unico di Emergenza 112, relative a una rissa tra cittadini stranieri. All’arrivo dei Carabinieri, i soggetti coinvolti si erano già dileguati. È stata quindi avviata una scrupolosa attività di escussione testimoniale per individuare il punto esatto e la dinamica in cui si era verificato lo scontro tra le due fazioni di extracomunitari e raccogliere descrizioni fisiche e dell’abbigliamento dei partecipanti. Contestualmente, sono stati identificati gli impianti di videosorveglianza utili alla ricostruzione dei fatti e all’identificazione dei responsabili.

    • La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha permesso di rilevare la presenza di sette persone di nazionalità straniera che si sono affrontate fisicamente, utilizzando anche bottiglie di vetro con il rischio concreto di procurare danni ad avventori e dipendenti. Le indagini condotte hanno portato all’identificazione di quattro stranieri, tre dei quali irregolari sul territorio dell’U.E. poiché gravati da provvedimenti emessi dall’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza.

    I quattro responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di rissa aggravata e per le altre violazioni in tema di immigrazione. Le indagini proseguono per individuare gli altri partecipanti e sono in corso valutazioni da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani, per l’eventuale adozione di provvedimenti amministrativi.  

    • Inoltre, qualche giorno prima, i Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, colto dalle immagini di videosorveglianza mentre eseguiva un’operazione in un istituto di credito. Ancora una volta i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati si sono resi di fondamentale importanza per lo sviluppo delle attività di indagine avviate dai Carabinieri ed abbinate alle tradizionali tecniche investigative.

     

