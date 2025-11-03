  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre

Dalle cucine stellate al nord al ritorno in Sicilia tra prodotti a km 0, tradizione e innovazione. Intervista a Francesco Impiccichè ("A 2 passi dal mare")

Resta sempre aggiornato

di: Publiredazionale - del 2025-11-03

Commenti
Immagine articolo: Dalle cucine stellate al nord al ritorno in Sicilia tra prodotti a km 0, tradizione e innovazione. Intervista a Francesco Impiccichè ("A 2 passi dal mare")

“Abbinare una cucina moderna rimanendo ancorati ai prodotti del territorio da rivalutare e promuovere unitamente ad una sana alimentazione”. Con queste premesse lo chef marsalese Francesco Impiccichè, 34 anni, sta conquistando il palato di tanti affezionati clienti dell’intera provincia di Trapani. Dopo aver completato gli studi all’Alberghiero di Trapani lo chef ha proseguito gli studi frequentando Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana del famoso Chef Gualtiero Marchesi.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Nonostante le numerose proposte di lavoro giunte successivamente e le esperienze lavorative maturate in strutture stellate tra Milano Marittima e Bolzano, lo chef Francesco Impiccichè con molta semplicità e schiettezza ci ha raccontato il perchè della decisione di tornare in Sicilia puntando ad aprire il suo ristorante: “La mia idea di cucina è quella di rispettare l’essenza dei gusti rispettando la tradizione siciliana ma, al tempo stesso, rivisitando il piatto senza stravolgerlo. Amo utilizzare gli ingredienti sani e genuini della nostra terra con degli abbinamenti particolari che ne esaltano il gusto. E’ fondamentale a mio avviso abbinare la tecnica alla semplicità non elaborando troppo il piatto”.

    Francesco Impiccichè oggi gestisce il ristorante “A due passi dal mare” sito in zona Torre Sibiliana sul Lungomare, 441, e, insieme al suo staff giovane e dinamico, è aperto ogni giorno a pranzo e a cena.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Il ristorante “A due passi dal mare” si trova sul Lungomare 441, Torre Sibiliana (Petrosino)
    Info e prenotazioni 3510881016


    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    I più letti

    Tensione in parrocchia dopo la Messa: tentano di estorcere denaro a Don Giacomo e distruggono tergicristallo

    Castelvetrano, ricarica cellulari da una cassetta Enel, extracomunitario sorpreso dagli agenti della Polizia Municipale

    Appalti truccati, Procura di Palermo chiede l'arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano. I NOMI di tutti gli indagati

    Castelvetrano, luce rubata dagli abitanti di un condominio. Denunciate 7 persone

    Salemi, rissa a colpi di bottiglia fra extracomunitari, 4 denunciati

    Lube store p1 dal 7 ottobre