Dalle cucine stellate al nord al ritorno in Sicilia tra prodotti a km 0, tradizione e innovazione. Intervista a Francesco Impiccichè ("A 2 passi dal mare")

di: Publiredazionale - del 2025-11-03

“Abbinare una cucina moderna rimanendo ancorati ai prodotti del territorio da rivalutare e promuovere unitamente ad una sana alimentazione”. Con queste premesse lo chef marsalese Francesco Impiccichè, 34 anni, sta conquistando il palato di tanti affezionati clienti dell’intera provincia di Trapani. Dopo aver completato gli studi all’Alberghiero di Trapani lo chef ha proseguito gli studi frequentando Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana del famoso Chef Gualtiero Marchesi.

Nonostante le numerose proposte di lavoro giunte successivamente e le esperienze lavorative maturate in strutture stellate tra Milano Marittima e Bolzano, lo chef Francesco Impiccichè con molta semplicità e schiettezza ci ha raccontato il perchè della decisione di tornare in Sicilia puntando ad aprire il suo ristorante: “La mia idea di cucina è quella di rispettare l’essenza dei gusti rispettando la tradizione siciliana ma, al tempo stesso, rivisitando il piatto senza stravolgerlo. Amo utilizzare gli ingredienti sani e genuini della nostra terra con degli abbinamenti particolari che ne esaltano il gusto. E’ fondamentale a mio avviso abbinare la tecnica alla semplicità non elaborando troppo il piatto”.

Francesco Impiccichè oggi gestisce il ristorante “A due passi dal mare” sito in zona Torre Sibiliana sul Lungomare, 441, e, insieme al suo staff giovane e dinamico, è aperto ogni giorno a pranzo e a cena.

Il ristorante “A due passi dal mare” si trova sul Lungomare 441, Torre Sibiliana (Petrosino)

Info e prenotazioni 3510881016



