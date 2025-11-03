  • A3 Conad
Tensione in parrocchia dopo la Messa: tentano di estorcere denaro a Don Giacomo e distruggono tergicristallo

Tensione in parrocchia dopo la Messa: sacerdote affronta con calma un tentativo di aggressione  La giornata di commemorazione dei defunti, vissuta con raccoglimento e preghiera, si è conclusa ieri con un episodio spiacevole che ha turbato la serenità della comunità parrocchiale.  Dopo la Messa delle 18.30, il sacerdote — rimasto in ufficio per sistemare alcuni documenti e predisporre gli avvisi settimanali — è stato improvvisamente raggiunto da due uomini e una ragazza in evidente stato di alterazione. I tre, con atteggiamento aggressivo, hanno chiesto insistentemente del denaro.  «Non avevo con me soldi, come spesso capita — racconta il sacerdote — ma ho cercato di mantenere la calma e di farli uscire senza creare tensione». La situazione è degenerata quando uno degli uomini gli ha tolto gli occhiali dalla testa, rispondendo in modo offensivo alla richiesta di restituirli.

    • Provvidenzialmente, un parrocchiano di nome Simone, passando in auto nei pressi della chiesa, ha notato i movimenti sospetti. Si è fermato, è sceso insieme al figlio e, con grande lucidità, ha aiutato il sacerdote a lasciare l’ufficio senza ulteriori conseguenze. Una volta all’esterno, la giovane donna ha però danneggiato un tergicristallo di un’auto parcheggiata, prima di allontanarsi con i due uomini.  L’episodio, fortunatamente, si è concluso senza feriti, ma ha lasciato spazio a una riflessione più profonda.

    «Viviamo un tempo fragile — ha commentato il sacerdote — in cui la rabbia e la disperazione di molte persone sono un segno dei nostri giorni. Tuttavia, anche davanti al male, dobbiamo cercare di rispondere con umanità e lucidità».  Il prete ha anche voluto lanciare un appello alla prudenza, soprattutto per gli anziani e per chi, la sera, si trova a uscire da solo: «La prudenza non è mancanza di fede, ma un modo per custodire la vita. È saggezza, è amore per sé stessi».

