Tenta di fuggire con la refurtiva, carabinieri bloccano ed arrestano cittadino straniero nel trapanese

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-05

I Carabinieri di San Vito Lo Capo hanno arrestato un 26enne per furto in abitazione. A seguito di una richiesta d’intervento giunta al 112 da parte dei proprietari di un’abitazione di quel centro abitato, che rientrando in casa avevano notato segni di effrazione e rumori provenire dall’interno, i Militari della Stazione Carabinieri di San Vito Lo Capo intervenivano prontamente, riuscendo a fermare un ladro mentre tentava la fuga.

L’uomo, un cittadino straniero 26enne, al momento dell’arresto veniva trovato in possesso della refurtiva, che una volta recuperata veniva restituita ai legittimi proprietari. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, al 26enne è stata imposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di San Vito Lo Capo.