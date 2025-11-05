Droga in casa, carabinieri arrestano 20enne trapanese

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-05

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un giovane del posto di 20 anni sorpreso in flagranza di reato a detenere droga in casa. I militari dell’Arma, durante un’attività di polizia giudiziaria intrapresa nel quartiere San Giuliano, hanno sottoposto il 20enne a perquisizione domiciliare rinvenendo in casa circa 17 gr. di crack e un bilancino di precisione.

Il giovane, a seguito degli atti di rito e dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice e contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.