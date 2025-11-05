  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre

Droga in casa, carabinieri arrestano 20enne trapanese

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-05

Commenti
Immagine articolo: Droga in casa, carabinieri arrestano 20enne trapanese

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un giovane del posto di 20 anni sorpreso in flagranza di reato a detenere droga in casa. I militari dell’Arma, durante un’attività di polizia giudiziaria intrapresa nel quartiere San Giuliano, hanno sottoposto il 20enne a perquisizione domiciliare rinvenendo in casa circa 17 gr. di crack e un bilancino di precisione.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il giovane, a seguito degli atti di rito e dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice e contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    I più letti

    Tensione in parrocchia dopo la Messa: tentano di estorcere denaro a Don Giacomo e distruggono tergicristallo

    Appalti truccati, Procura di Palermo chiede l'arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano. I NOMI di tutti gli indagati

    Salemi, rissa a colpi di bottiglia fra extracomunitari, 4 denunciati

    118 all’Informagiovani, “Scelta pericolosa per traffico e passaggio a livello”

    Castelvetrano, rubata "card" per rifornimento da ambulanza del 118

    Lube store p1 dal 7 ottobre