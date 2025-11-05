  • A3 Conad
118 all’Informagiovani, “Scelta pericolosa per traffico e passaggio a livello”

di: Redazione - del 2025-11-05

Commenti
Immagine articolo: 118 all’Informagiovani, “Scelta pericolosa per traffico e passaggio a livello”

Da qualche giorno la sede del 118 è stata trasferita nella struttura dell’Informagiovani, così come anticipato dalla nostra redazione in un precedente articolo riguardante il furto di una "card" per il rifornimento delle ambulanze. La scelta però presenta parecchie perplessità soprattutto per una questione logistica e di traffico, come denuncia Serena Navetta.

    • "Strategicamente non mi sembra una scelta efficace. Con il passaggio a livello che si chiude ogni ora per diversi minuti, l’ambulanza rischia di rimanere bloccata in attesa oppure, in alternativa, deve affrontare giri più lunghi e trafficati (verso la villa San Giovanni ). Prima, invece, bastava uscire direttamente dall’ospedale, senza l’ostacolo del treno. E sappiamo bene che, in emergenza, anche un solo minuto di ritardo può fare la differenza tra la vita e la morte. Facciano attenzione alle scelte che possono risultare pericolose"

    Il lettore scrive

