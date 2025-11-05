  • A3 Conad
Nel mondo del gioco online arriva l'innovazione Soft2Bet, scopri le novità

di: Luca Beni - del 2025-11-05

Immagine articolo: Nel mondo del gioco online arriva l'innovazione Soft2Bet, scopri le novità

Scopri come Soft2Bet sta trasformando l’iGaming con la piattaforma MEGA, esperienze
coinvolgenti e un approccio autentico al gioco responsabile.

    • Soft2Bet - Dove il gioco diventa esperienza

    Immagina un mondo di gioco online che non si limita a puntare o vincere: ogni sessione diventa un’avventura, ogni risultato è pensato su misura. Questo è ciò che Soft2Bet ha costruito negli ultimi anni. Fondata nel 2016 da Uri Poliavich, l’azienda ha rapidamente catturato l’attenzione internazionale grazie a MEGA, la piattaforma che mescola tecnologia avanzata e gamification intelligente per creare esperienze davvero immersive. Soft2Bet non è soltanto tecnologia. È partner. È punto di riferimento. È quella combinazione rara di innovazione e responsabilità che, in un settore complesso come l’iGaming, fa la differenza.

    • Una visione che va oltre

    Uri Poliavich aveva un sogno chiaro: trasformare il gioco online in qualcosa di più umano, più avvincente, più… divertente. E con Soft2Bet questo sogno è diventato realtà. In pochi anni, la piattaforma MEGA ha catturato giocatori in mercati regolamentati come Danimarca,

    Canada, Romania e Svezia. Ha creato un legame tra tecnologia e esperienza personale, e ha guadagnato fiducia e rispetto.

    MEGA: non è solo tecnologia, è un’esperienza

    MEGA non è un semplice motore di gioco; è un viaggio. Ogni funzione è pensata per sorprendere. Avatar personalizzati. Oggetti da collezione. Mini-avventure che fanno sentire il giocatore protagonista. Il tempo trascorso sulle piattaforme cresce. I depositi aumentano. La fidelizzazione diventa naturale.

    Cosa ottengono gli operatori con MEGA:

    ● Coinvolgimento dei giocatori più intenso, con sessioni più lunghe e interattive

    ● Ricavi e depositi medi in crescita costante

    ● Esperienze di gioco personalizzate per ciascun mercato, con dinamiche di gamification uniche

    ● Fidelizzazione che supera qualsiasi aspettativa

    La piattaforma dimostra una cosa fondamentale: il gioco pensato per le persone non solo diverte, ma produce risultati concreti e sostenibili.

    Marchi B2C: locali e globali insieme

    Soft2Bet gestisce marchi diversi, ognuno con la sua identità. Betinia e Campobet dominano Danimarca e Svezia. Tooniebet conquista il Canada (Ontario). Quickcasino è un punto di riferimento in Svezia. Don.ro brilla in Romania.

    Ogni marchio non vende semplici giochi: racconta storie. Crea mondi immersivi. Fa sentire ogni giocatore parte di qualcosa di vivo. L’attenzione ai dettagli trasforma un normale casinò online in un’esperienza memorabile.

    I punti forti dei marchi Soft2Bet:

    ● Esperienze personalizzate e immersive

    ● Portafoglio di giochi ampio e variegato, con oltre 12.500 titoli disponibili

    ● Ambienti localizzati, con interfaccia e supporto linguistico specifici

    Soft2Bet Invest: nutrire l’innovazione

    Nel 2024 è nato Soft2Bet Invest, un fondo da 50 milioni di euro. Lo scopo? Sostenere start-up e innovatori, trasformando idee brillanti in soluzioni reali. Non è solo investimento: è visione, è futuro, è dare vita a ciò che domani cambierà l’iGaming.

    Gli obiettivi principali del fondo:

    ● Supportare start-up e innovatori nel settore iGaming

    ● Favorire sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate

    ● Promuovere esperienze di gioco sostenibili e originali

    Il riconoscimento non è tardato: Soft2Bet Invest ha ricevuto l’Outstanding Contribution to Gaming 2024 a SiGMA East Europe.

    Il gioco responsabile: più di un obbligo

    In Soft2Bet la sicurezza dei giocatori non è un requisito, è una missione. Team dedicati lavorano per garantire ambienti trasparenti, sicuri e conformi alle normative più severe. Ma l’azienda non si ferma qui. Implementa misure aggiuntive, promuovendo un’esperienza di gioco davvero responsabile, che tutela il divertimento senza compromettere la sicurezza.

    L’unicità di Soft2Bet

    Ciò che distingue Soft2Bet? È la combinazione di tecnologia, creatività e cura per l’esperienza dell’utente. MEGA trasforma ogni sessione in un’avventura. Il portafoglio di oltre 12.500 giochi e più di un milione di eventi live all’anno garantisce varietà e qualità. L’accesso globale, con supporto multilingue e pagamenti internazionali, rende l’esperienza semplice e inclusiva.

    Premi e riconoscimenti principali:

    ● Tripla vittoria ai Global Gaming Awards EMEA 2025

    ● iGaming Sword Award 2023

    ● Premi internazionali per innovazione, tecnologia e leadership

    Conclusione

    Soft2Bet dimostra che il gioco online può essere innovativo, sicuro e divertente allo stesso
    tempo. Grazie a MEGA, ai marchi B2C e a un approccio autentico verso i giocatori, l’azienda
    continua a ridefinire gli standard dell’iGaming globale. Tecnologia, creatività e attenzione alle
    persone: una combinazione che funziona, ogni volta.

