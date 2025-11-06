  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Carabinieri arrestano una 54enne in possesso di quasi 3 kg di cocaina

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-06

Commenti
Immagine articolo: Carabinieri arrestano una 54enne in possesso di quasi 3 kg di cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito di ulteriori servizi straordinari di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, per detenzione illecita di stupefacenti, una donna del posto classe ’71 sorpresa in possesso di quasi 3 Kg. di cocaina e 150 gr. di sostanza tipo anfetamine rivenuti in parte in auto e in parte presso il proprio domicilio.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • In particolare infatti, i militari dell’Arma giunti nei pressi del quartiere Cappuccinelli notavano un’autovettura che alla vista della pattuglia provava ad allontanarsi con il verosimile intento di sottrarsi a un eventuale controllo. Raggiunta l’auto alla guida vi era una donna il cui palese nervosismo dimostrato induceva la pattuglia ad approfondire il controllo con perquisizione veicolare.

    All’esito dell’attività veniva rivenuto, occultato all’interno di un sacchetto della spesa tra alcuni alimenti, un panetto di cocaina dal peso di circa 1 Kg. Pertanto, stante si procedeva anche a perquisizione domiciliare che consentiva il rinvenimento, all’intero di un mastello per la spazzatura, di ulteriori 1.8 Kg di sostanza del tipo cocaina e 150 gr. del tipo anfetamine. La sostanza stupefacente una volta immessa nel mercato illecito avrebbe potuto consentire introiti pari a circa 500 mila euro.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Nella stessa giornata i militari dell’arma sottoponevano ad un controllo alla circolazione stradale un 59enne di origine catanese che a seguito di perquisizione è risultato occultare all’interno del mezzo la somma contante di 16.500 euro della quale non ha saputo fornire plausibile spiegazione circa la provenienza. I successivi immediati approfondimenti consentivano di segnalare l’uomo all’autorità giudiziaria per ipotesi di reato concernenti gli stupefacenti.

    La donna, dopo la compilazione degli atti è stata associata alla casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo e al termine dell’udienza di convalida è stata confermata la custodia cautelare in carcere.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    I più letti

    Tensione in parrocchia dopo la Messa: tentano di estorcere denaro a Don Giacomo e distruggono tergicristallo

    Appalti truccati, Procura di Palermo chiede l'arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano. I NOMI di tutti gli indagati

    Salemi, rissa a colpi di bottiglia fra extracomunitari, 4 denunciati

    118 all’Informagiovani, “Scelta pericolosa per traffico e passaggio a livello”

    Carabinieri arrestano una 54enne in possesso di quasi 3 kg di cocaina

    Lube store p1 dal 7 ottobre