Salemi, contrasto agli insediamenti abusivi lavoratori stagionali stranieri, 4 persone denunciate dai carabinieri

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-06

Commenti
Immagine articolo: Salemi, contrasto agli insediamenti abusivi lavoratori stagionali stranieri, 4 persone denunciate dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Salemi, unitamente a personale della locale Polizia Municipale, nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno proceduto ad effettuare una serie di controlli finalizzati ad accertare insediamenti abusivi di lavoratori stagionali stranieri. All’esito delle attività, condotta presso un’azienda locale operante nel settore edile, è stata riscontrata la presenza di n.4 soggetti tunisini risultati irregolari sul territorio dello stato i quali venivano deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica
rispettivamente:

    • - n.2 per furto aggravato di energia elettrica in quanto nell’appartamento dove risultavano abitare è stato riscontrato un allaccio abusivo alla corrente pubblica;
    - n.2 per il reato di invasione di terreni e/o edifici.

    Per tutti loro sono state avviate, presso l’Ufficio immigrazione della Questura, le procedure previste in relazione alla loro posizione sul territorio nazionale.

