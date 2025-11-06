L'Auser Castelvetrano ha accolto calorosamente il gruppo di “Global Volunteers”

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-06

Nelle giornate di giovedì 16 e 23 Ottobre il trentacinquesimo gruppo di “Global Volunteers” presente nella nostra comunità ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte del Presidente e di tutti i membri dell’Associazione AUSER di Castelvetrano.

Due pomeriggi intensi di emozione e condivisione. Dopo una prima fase di introduzione e conoscenza i volontari americani sono stati coinvolti nelle varie fasi della vera e propria creazione della nostra famosa “Frutta Martorana”, mentre i volontari hanno preparato una canzone con ballo in inglese da condividere con le persone della nostra comunita’, in seguito tutti quanti hanno ballato anche sulle note della piu’ tipica “Tarantella Siciliana”; a conclusione di entrambe le giornate l’AUSER ha deliziato i nostri ospiti con degustazioni di prodotti tipici che includevano, pizza a taglio siciliana, pane nero, olio e olive di castelvetrano, formaggio primo sale, sfince, pasticcini di mandorala e pasta reale.

L’ultima giornata si e’ conclusa con sorrisi, gioia, gratitudine e forti emozioni. Infine la consegna di una pergamena da parte del Presidente dell’AUSER Sergio Di Simone ad ognuno dei volontari americani presenti ricordando il Valore dell’Accoglienza e dell’Amicizia come elemento cardine di solidarietà, unione fra i popoli, promozione della Pace e della Giustizia nel Mondo. L’Italy Country Manager dell’Associazione Internazionale “Global Volunteers” Giovanni Parrino in rappresentanza di tutti i volontari esprime profonda gratitudine a tutti i presenti che hanno donato affetto, sorrisi ed amore in questi 2 pomeriggi indimenticabili.