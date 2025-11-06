UILDM di Mazara lancia App@id, il nuovo servizio nella lotta alla Distrofia Muscolare

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-06

L'Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sezione di Mazara ha lanciato un nuovo servizio rivolto a chi ha bisogno di ascolto e sostegno. Con App@id si ha disposizione un servizio gratuito di assistenza psicologica e psicoterapeutica, pensato per persone con disabilità, famiglie e caregiver.

Attraverso l’app potrai:

- Prenotare un colloquio con uno psicologo o psicoterapeuta qualificato

- Consultare materiali informativi e di supporto

- Ricevere aggiornamenti e promemoria sulle attività del progetto



App@id è un progetto promosso da UILDM Sezione Mazara del Vallo per promuovere il benessere psicologico, l’inclusione e la partecipazione attiva di tutte le persone.

Scarica subito l’app App@id e accedi facilmente ai nostri professionisti:

Scarica su Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appid.it

Scarica su App Store

https://apps.apple.com/it/app/app-id/id6754024571