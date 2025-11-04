Studio dentistico di Castelvetrano ricerca figura professionale di Segreteria

di: Publiredazionale - del 2025-11-04

Pubblichiamo di seguito l’annuncio di lavoro dello studio dentistico di Castelvetrano del Dr. Daniele Sparacia, Medico Chirurgo, specialista in Odontostomatologia, Chirurgia Orale, Implantologia.

Lo studio ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico

La figura ricercata avrà un ruolo amministrativo “Segretaria” , supportando il team medico dello Studio ed agevolando l’ottimizzazione della “patient experience”. La cura e l’attenzione per il paziente sono sempre al centro delle priorità dello studio, ed un corretto funzionamento dell’apparato di back e front-office sta alla base di un risultato ottimale, ovviamente unito alle qualità del servizio clinico fornito.

Responsabilità:

• Supportare l’organizzazione dell’agenda;

• Gestire la registrazione dei dati relativi ai casi trattati;

• Contribuire allo sviluppo della pagina web e facebook

• Supportare la segreteria per le attività di front office e customer care;

• Agevolare il team medico nello svolgimento delle sue funzioni.

Requisiti:

• Capacità di seguire più progetti contemporaneamente;

• Capacità di lavorare in modo autonomo e gestire il proprio tempo in base alle task assegnate;

• Condivisione dei valori dello studio e dedizione alla soddisfazione del paziente;

• Buona conoscenza dei software informatici di base;

• Laurea e conoscenza di lingua inglese considerati un plus ma non strettamente necessari.

Inviare Curriculum Vitae all’indirizzo email candidature.selezioni.cvt@gmail.com indicando come oggetto: Offerta Lavoro Studio Dentistico. Le email che non rispettano le specifiche saranno scartate