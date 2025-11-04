  • A3 Conad
Casa adibita a "centrale di spaccio", Finanzieri arrestano marsalese

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-04

In relazione al potenziamento dei controlli sul territorio disposti nell’ambito del Comitato dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani, nel corso di un quotidiano servizio predisposto per il contrasto ai traffici illeciti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto residente a Marsala per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala e condotte da militari della Compagnia di Marsala attraverso appostamenti e pedinamenti, hanno permesso di osservare come, soprattutto in orari notturni, numerosi consumatori si recassero presso l’abitazione dello spacciatore al fine di acquistare sostanza stupefacente del tipo “crack”.

    • La successiva attività di riscontro ha permesso di identificare molteplici soggetti assuntori e di acclarare come l’abitazione dell’arrestato fosse una vera e propria “centrale dello spaccio”, organizzata con un impianto di videosorveglianza in grado di poter monitorare le immediate adiacenze dello stabile e segnalare la presenza di eventuali pattuglie delle Forze di polizia. La perquisizione locale effettuata all’interno dell’abitazione ha consentito di sottoporre a sequestro l’equivalente di 30 dosi di “crack”, unitamente a delle “pipette da fumo per crack”, confezionate e disponibili, su richiesta, ad essere vendute congiuntamente alla sostanza stupefacente.

    Inoltre, le attività di polizia giudiziaria hanno permesso di rinvenire ulteriori dosi di sostanza stupefacente del tipo “Cocaina” e “Hashish”, due piante di “Marijuana”, coltivata nel giardino circostante l’abitazione, 200 euro in contanti, nonché un bilancino di precisione, materiale occorrente per il confezionamento delle dosi e appunti manoscritti riportanti le quantità di sostanza stupefacente venduta, suddivisa nei vari giorni della settimana. Infine, le Fiamme Gialle marsalesi hanno provveduto al ritiro cautelare, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, di una carabina di libera vendita, con relativo munizionamento, rinvenuta all’interno dell’abitazione.

    L’operazione condotta dalla Guardia di finanza, sotto l’egida dall’Autorità Giudiziaria di Marsala, conferma il diuturno impegno del Corpo, sempre in prima linea nel corrispondere alle istanze di sicurezza della cittadinanza attraverso la prevenzione e repressione dei reati che destano significativo allarme sociale e di ogni genere di traffico illecito. L’attività si colloca nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.

