Appalti truccati, Procura di Palermo chiede l'arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano. I NOMI di tutti gli indagati

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-04

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, leader della Dc, e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il deputato regionale all'Ars Carmelo Pace - accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione.

Sono diciotto in tutto gli indagati, anche per corruzione. Su tutti pende una richiesta di arresto. L’inchiesta iniziata due anni fa riguarda il controllo illecito di diversi appalti, nella sanità e non solo. La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha delegato le indagini ai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale che stanno perquisendo casa e uffici di Cuffaro e degli altri indagati.

Ecco il comunicato dei Carabinieri del R.O.S.: "In data odierna, il R.O.S. dei Carabinieri sta eseguendo perquisizioni su disposizione di quest'Ufficio nell'ambito di un'indagine per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 321 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 81, 318 e 321 c.p.), turbata libertà degli incanti (artt.110 e 353, commi 1 e 2 c.p.).

Le perquisizioni sono state disposte al fine di evitare la dispersione delle prove a seguito della discovery delle indagini imposta dalla notifica dell'invito a rendere interrogatorio c.d. preventivo a seguito della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti di:

1. ABBONATO Antonio, nato a Palermo il 31.01.1972;

2. AIELLO Ferdinando, nato a Cosenza il 26.11.1972;

3. BORDONARO Paolo, nato a Canicattini Bagni (CT) il 25.01.1966;

4. CALTAGIRONE Alessandro Maria, nato a Palermo il 21.05.1971;

5. COLLETTI Roberto, nato a Siculiana il 04.07.1959;

6. CUFFARO Salvatore, nato a Raffadali (AG) il 21.02.1958;

7. DAMMONE Marco, nato a Palermo il 22.06.1974;

8. DI MAURO Giuseppa, nata a Lentini (SR) il 10.09.1965;

9. FAZZINO Vito, nato a Siracusa il 19.01.1982;

10.IACONO Antonio, nato a Palermo il 21.07.1959;

11.MARCHESE Mauro, nato a Napoli il 15.12.1960;

12.MAZZOLA Sergio, nato a Belmonte Mezzagno (PA) il 27.11.1966;

13.РACE Carmelo, nato a Ribera l'08.02.1971;

14.RASO Vito, nato a Palermo l'I 1.08.1963;

15.ROMANO Francesco Saverio, nato a Palermo il 24.12.1964;

16.RUSSO Paolo Emilio, nato a Catania il 15.10.1963;

17.TOMASINO Giovanni Giuseppe, nato a Palermo il 03.01.1971 detto "Gigi";

18.VETRO Alessandro, nato ad Agrigento il 15.06.1980;

Si evidenzia che, allo stato del procedimento, trova applicazione il principio della presunzione di innocenza per tutti gli indagati e, con la ulteriore specificazione, che per Romano Francesco Saverio sussistono le garanzie di cui all'art. 68 della Costituzione".