Lavoratori in nero nel mirino dei finanzieri trapanesi, controlli a pizzerie, gelaterie e negozi di articoli per la casa

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-07

In relazione al potenziamento dei controlli sul territorio disposti nell’ambito del Comitato dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica sono stati eseguiti mirati controlli nei confronti di tre attività economiche marsalesi (una pizzeria, una gelateria e un negozio di articoli per la casa) individuando complessivamente nove lavoratori in nero, tutti di nazionalità italiana.

In particolare, i finanzieri marsalesi hanno sorpreso i lavoratori intenti a svolgere le attività di cameriere e di addetti alle vendite all’interno dei locali adibiti ad attività d’impresa, senza che il loro rapporto di lavoro fosse stato preventivamente comunicato dal datore di lavoro al Centro per l’impiego.

I successivi accertamenti hanno consentito di acclarare come quattro lavoratori “in nero” appartenessero a nuclei familiari percettori dell’Assegno di Inclusione (misura di sostegno economico e sociale che dal 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza) e uno risultasse percettore della Nuova Assicurazione Sociale.