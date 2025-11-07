Castelvetrano, al bar con una spranga di ferro chiede soldi. In manette 32enne

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-07

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, unitamente a personale del locale Commissariato di Polizia di Stato, hanno tratto in arresto, per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 32enne del posto che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si presentava in un bar chiedendo 20 euro sotto minaccia di una spranga di ferro.

Il titolare del bar allertava prontamente il 112 ed in pochi minuti giungeva sul posto un equipaggio della Polizia di Stato al quale il 32enne proferiva insulti e minacce per poi dileguarsi cercando di eludere il controllo. Grazie al tempestivo ausilio del personale della Sezione Radiomobile di Castelvetrano l’uomo veniva rintracciato e riportato alla calma e dopo aver accertato i fatti precedentemente commessi nonché le restrizioni alle quali era sottoposto veniva tratto in arresto e deferito all’A.G. per i reati sopra citati.