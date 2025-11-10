“Divieto ignorato a Triscina e pericoli. Opportuno semaforo mobile nel periodo lavori fognari”. Appello di un lettore

di: Redazione - del 2025-11-10

Disagi per i residenti di Triscina che quotidianamente percorrono la strada provinciale che collega la frazione con Castelvetrano per via della chiusura della strada e una strettoia che permette ad una fila di auto di passare.

Ai microfoni di CNews.it, il nostro lettore Filippo Infranca ha esposto la problematica e ha suggerito l'installazione di un semaforo mobile, quello di cantiere, per permettere una migliore viabilità senza incorrere in pericoli stradali, alle tante auto che percorrono la strada Triscina-Castelvetrano.