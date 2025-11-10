  • A3 dottor Gianni catalanotto
Tenta la fuga ferendo un carabiniere, arrestato 41enne mazarese

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-10

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, hanno arrestato un 41enne del posto in esecuzione di un’ordinanza di espiazione pena per furto aggravato, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

    • Il provvedimento è scaturito dalla condanna definitiva alla pena residua di due anni di reclusione, per il reato di furto aggravato in concorso da lui commesso nel 2019. Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza, il 42enne Cannavò Pietro tentava la fuga per sottrarsi alla reclusione, ferendo in modo lieve un Carabiniere che lo aveva prontamente raggiunto e bloccato, pertanto l’uomo è stato tratto in arresto anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

