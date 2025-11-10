Scandalo Cuffaro, Schifani “licenzia” gli assessori in quota DC. Via dalla giunta Albano e Messina

di: Redazione - del 2025-11-10

Il Governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha revocato le deleghe ai due assessori della Dc, Nuccia Albano (assessora alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro) e Andrea Messina (assessore alle Autonomie Locali).

"Alla luce del quadro delle indagini che sta emergendo, riguardanti l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, ritengo doveroso riaffermare la necessità che il governo regionale operi nel segno della massima trasparenza, del rigore e della correttezza istituzionale, principi che rappresentano il fondamento stesso della buona amministrazione. Non si tratta di una decisione di parte, né di un giudizio sulle persone, alle quali va il mio personale ringraziamento per l’impegno, la dedizione e il contributo offerto finora, ma di un atto di responsabilità politica e morale. In momenti come questo, chi ha l’onore e la responsabilità di rappresentare i cittadini deve saper anteporre il bene collettivo e la credibilità delle istituzioni a ogni altra considerazione".