  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Scandalo Cuffaro, Schifani “licenzia” gli assessori in quota DC. Via dalla giunta Albano e Messina

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-11-10

Commenti
Immagine articolo: Scandalo Cuffaro, Schifani “licenzia” gli assessori in quota DC. Via dalla giunta Albano e Messina

Il Governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha revocato le deleghe ai due assessori della Dc, Nuccia Albano (assessora alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro) e Andrea Messina (assessore alle Autonomie Locali).

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Alla luce del quadro delle indagini che sta emergendo, riguardanti l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, ritengo doveroso riaffermare la necessità che il governo regionale operi nel segno della massima trasparenza, del rigore e della correttezza istituzionale, principi che rappresentano il fondamento stesso della buona amministrazione. Non si tratta di una decisione di parte, né di un giudizio sulle persone, alle quali va il mio personale ringraziamento per l’impegno, la dedizione e il contributo offerto finora, ma di un atto di responsabilità politica e morale. In momenti come questo, chi ha l’onore e la responsabilità di rappresentare i cittadini deve saper anteporre il bene collettivo e la credibilità delle istituzioni a ogni altra considerazione".

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    I più letti

    Castelvetrano, al bar con una spranga di ferro chiede soldi. In manette 32enne

    Grande Sicilia, nuove nomine nel territorio di Castelvetrano. Miccichè: "Vogliamo costruire un movimento che si occupi di temi veri"

    Carabinieri arrestano una 54enne in possesso di quasi 3 kg di cocaina

    Politica, Francesco Bongiorno nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia

    Salemi, contrasto agli insediamenti abusivi lavoratori stagionali stranieri, 4 persone denunciate dai carabinieri

    Lube store p1 dal 7 ottobre