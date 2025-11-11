Castelvetrano, rubano oltre 200 kg di olive, denunciati due giovani

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-11

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, hanno denunciato per furto due soggetti stranieri di 25 e 21 anni sorpresi ad asportare olive in un oliveto sulla S.S. 115.

I militari dell’Arma sono intervenuti in contrada Bruca in seguito ad una segnalazione di furto pervenuta al 112 e, al loro arrivo, i due soggetti avevano già raccolto e posto all’interno di alcuni sacchi oltre 200 Kg. di olive, riconsegnate dai militari al legittimo proprietario.