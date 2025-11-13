  • A3 Conad
Castelvetrano, inaugura il nuovo supermercato al Belicittà, la soddisfazione del Presidente CDA Cracò

di: Redazione - del 2025-11-13

Immagine articolo: Castelvetrano, inaugura il nuovo supermercato al Belicittà, la soddisfazione del Presidente CDA Cracò

Un clima di rinascita oggi all'interno del Belicittà in occasione della riapertura del Supermercato all'interno del Centro Commerciale sotto il marchio "Market Ingross" della Sangiorgio Retail facente parte del Gruppo Rocchetta.

    • Soddisfazione espressa dal Presidente del CDA del Centro Belicittà, Dott. Calogero Cracò e del membro del CDA, Dott.ssa Rita Amato. Presenti al taglio del nastro, personalità delle istituzioni provinciali e comunali. Il vice Sindaco di Castelvetrano, Ing. Mariano Palermo ha portato gli auguri della città per la nuova apertura.

    Entusiasmo mostrato anche dall'Amministratore dell'azienda, Davide Federico che ha riferito dell'importante investimento con il reintegro dei 6 dipendenti della precedente azienda e l'aumento di circa 25 unità lavorative. 

    AI MICROFONI DI CNEWS.IT IL PRESIDENTE DEL CDA DI BELICITTA' CALOGERO CRACO' ED IL MEMBRO CDA VITA AMATO VIDEO

