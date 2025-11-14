  • A3 dottor Gianni catalanotto
Le inchieste, le clientele politiche e quei giovani che fuggono dalla Sicilia

di: Redazione - del 2025-11-14

Politica, clientele, raccomandazioni, gente che si nutre di mediocrità da decenni e la Sicilia continua a perdere giovani. Negli ultimi anni oltre 56 mila giovani laureati sono andati via e molti altri anche senza laurea. L’emigrazione giovanile è un problema molto serio. Chi non intendere “leccare” per trovare un lavoro, fugge. Dal 2010 in poi sono andati via intere generazioni anche per motivi di studio. In tanti facendo l’Università al Nord hanno subito trovato lavoro  e non sono tornati, Chi sa di valere manda i curriculum alle aziende italiane o estere e viene assunto. Nessuno gli chiederà mai: “a cu apparteni” o “cu ti manna”.

    • In questa direzione le colpe non sono solo dei sistemi clientelari ma risiedono anche in certa imprenditoria sicula che pensa al lavoro come favore. Eloquente la frase: “cu ti runa pani chiamalu patri”. Viene da vomitare solo a ricordarla. Roba da feudatari. In certe zone della Sicilia, purtroppo, insistono ancora tanti “prenditori”. Fermo restando che si trovano anche tanti imprenditori corretti e sparsi in varie province. La Sicilia orientale dal punto di vista economico è un altro pianeta. Un sistema perverso , quello delle clientele politiche, che ha eroso il merito e l’impegno di tante generazioni.

    Molti giovani siciliani non vogliono più tornare e neanche partecipare a concorsi regionali e comunali. Sentono puzza di raccomandati, di furbetti di vario genere, di bandi costruiti ad arte e desistono. Un modus operandi vecchio che, nonostante le inchieste, non si riesce ad estirpare. La vicenda Cuffaro è solo un tratto del  becero sistema che trova la sua forza nel ritorno elettorale. Lo sanno tutti che la Regione Siciliana è il luogo principe delle lottizzazioni politiche. E’ notorio  che negli uffici regionali, serve sempre l’amico politico per fare carriera o trovare un posto al sole. Cuffaro e suoi amici saranno sottoposti al giudizio delle toghe ma gli atavici problemi economici ed occupazionali chi li risolverà? Forse il Governo Schifani? Ci sorridiamo sopra. Sarebbe interessante una bella indagine in tutti gli assessorati  regionali e vedere nelle cosiddette  stanze di “Gabinetto” chi si trova. Magari, mettere le mani nelle nomine  di funzionari e consulenti di certi assessori potenti e mai toccati dalle mani dei PM. 

    Il sindacato UIL punta il dito: ”la Sicilia continua a perdere le sue migliori energie. Oltre 56 mila giovani laureati siciliani sono andati via . E’ un dato del  2024, Fuggono in  cerca di opportunità che la loro terra non ha saputo garantire. È una ferita profonda che mina il futuro di questa regione e dell’intero Mezzogiorno”. Lo afferma Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia che aggiunge: “Serve un cambio di rotta strutturale. Non bastano più annunci o slogan ma investimenti veri in lavoro stabile e di qualità, politiche industriali capaci di attrarre innovazione, incentivi alla ricerca e alla formazione, e soprattutto un piano straordinario per l’occupazione giovanile nel Sud”.

