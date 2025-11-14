  • A3 dottor Gianni catalanotto
Bruciano vari rifiuti anche pericolosi, arrestate due persone nel trapanese

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-14

Immagine articolo: Bruciano vari rifiuti anche pericolosi, arrestate due persone nel trapanese

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trapani, hanno tratto in arresto due cittadini stranieri di 39 e 56 anni per combustione illecita di rifiuti. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, “espletato nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani”, sorprendevano i due uomini in un’area agricola del comune di Paceco, intenti a bruciare vari rifiuti alcuni dei quali classificati come pericolosi, al fine di smaltirli in illecita maniera.

    • Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Trapani che permetteva di estinguere le fiamme, i due uomini venivano posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza, che, convalidava l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare.

