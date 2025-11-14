  • A3 Conad
Castelvetrano, stop erogazione idrica odierna, tecnici a lavoro per la sistemazione

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-14

L'Amministrazione Comunale informa la popolazione che, a causa di una disfunzione di Siciliacque e di un guasto alla rete elettrica dei pozzi di contrada Staglio, l’erogazione idrica per la giornata odierna sarà interrotta. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità degli impianti e si prevede il ritorno alla normale erogazione nella giornata di domani.

