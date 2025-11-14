Mazara del Vallo, sequestrate tre aree verdi per abbandono incontrollato di rifiuti

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-14

Nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate alla tutela ambientale e alla prevenzione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti, i militari del Nucleo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Mazara del Vallo hanno posto sotto sequestro tre distinte aree, per una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati, riconducibili a un’attività produttiva operante nel territorio comunale.

L’intervento è scaturito a seguito di accertamenti condotti dal personale di polizia giudiziaria specializzato in materia ambientale, che hanno permesso di riscontrare la presenza diffusa di rifiuti di varia natura abbandonati in modo incontrollato sul suolo. Tra i materiali rinvenuti figurano scarti di lavorazione, imballaggi, materiale plastico e residui di processi industriali, tutti depositati senza alcuna autorizzazione o sistema di gestione conforme alla normativa vigente. Fortunatamente i rifiuti rinvenuti, dopo attenta vagliatura, sono risultati non pericolosi, anche se l’abbandono su un’area verde, tra l’altro a ridotta distanza dalle sponde di un fiume, costituisce una compromissione comunque deprecabile dell’ambiente, visto anche il rischio concreto di dispersione ulteriore per effetto delle piogge tipiche di questa stagione.

A tutela dell’ambiente, e per impedire l’ulteriore aggravamento della situazione, le aree sono state sottoposte a sequestro preventivo, al fine di evitare la prosecuzione di condotte illecite. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti volti a individuare le responsabilità e a verificare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell’impresa interessata, nonché a consentire l’avvio delle necessarie attività di caratterizzazione e bonifica ambientale.

L'operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali promosse dalla Guardia Costiera, svolti recentemente secondo le indicazioni della Procura della Repubblica di Marsala e finalizzati alla tutela dell'ambiente e del demanio marittimo, con l'obiettivo di garantire la tutela del territorio, la prevenzione dell'inquinamento e la salvaguardia della salute pubblica, assicurando il pieno rispetto delle norme a protezione del patrimonio naturale e ambientale.