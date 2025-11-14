  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Mazara del Vallo, sequestrate tre aree verdi per abbandono incontrollato di rifiuti

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-14

Commenti
Immagine articolo: Mazara del Vallo, sequestrate tre aree verdi per abbandono incontrollato di rifiuti

Nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate alla tutela ambientale e alla prevenzione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti, i militari del Nucleo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Mazara del Vallo hanno posto sotto sequestro tre distinte aree, per una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati, riconducibili a un’attività produttiva operante nel territorio comunale.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’intervento è scaturito a seguito di accertamenti condotti dal personale di polizia giudiziaria specializzato in materia ambientale, che hanno permesso di riscontrare la presenza diffusa di rifiuti di varia natura abbandonati in modo incontrollato sul suolo. Tra i materiali rinvenuti figurano scarti di lavorazione, imballaggi, materiale plastico e residui di processi industriali, tutti depositati senza alcuna autorizzazione o sistema di gestione conforme alla normativa vigente. Fortunatamente i rifiuti rinvenuti, dopo attenta vagliatura, sono risultati non pericolosi, anche se l’abbandono su un’area verde, tra l’altro a ridotta distanza dalle sponde di un fiume, costituisce una compromissione comunque deprecabile dell’ambiente, visto anche il rischio concreto di dispersione ulteriore per effetto delle piogge tipiche di questa stagione.

    A tutela dell’ambiente, e per impedire l’ulteriore aggravamento della situazione, le aree sono state sottoposte a sequestro preventivo, al fine di evitare la prosecuzione di condotte illecite. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti volti a individuare le responsabilità e a verificare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell’impresa interessata, nonché a consentire l’avvio delle necessarie attività di caratterizzazione e bonifica ambientale.

    L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali promosse dalla Guardia Costiera, svolti recentemente secondo le indicazioni della Procura della Repubblica di Marsala e finalizzati alla tutela dell’ambiente e del demanio marittimo, con l’obiettivo di garantire la tutela del territorio, la prevenzione dell’inquinamento e la salvaguardia della salute pubblica, assicurando il pieno rispetto delle norme a protezione del patrimonio naturale e ambientale. di garantire la tutela del territorio, la prevenzione dell’inquinamento e la salvaguardia della salute pubblica, assicurando il pieno rispetto delle norme a protezione del patrimonio naturale e ambientale.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Scontro tra due auto nella zona commerciale. Sul posto la Polizia Municipale

    Castelvetrano, rubano oltre 200 kg di olive, denunciati due giovani

    Castelvetrano Ricorda, Enzo Di Pasquale detto "Spagnoletta", un personaggio che amava la musica

    Castelvetrano, inaugura il nuovo supermercato al Belicittà, la soddisfazione del Presidente CDA Cracò

    Nucleo Ispettorato Lavoro attivo anche a Castelvetrano, sanzionati diversi supermercati

    Lube store p1 dal 7 ottobre