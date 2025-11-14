Santa Ninfa, inaugurata Aula Immersiva presso il "Luigi Capuana"

di: Mariano Pace - del 2025-11-14

È stata inaugurata, presso l’Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Santa Ninfa, la nuova Aula Immersiva, realizzata grazie al finanziamento dell’Assessorato Regionale all’Istruzione della Regione Siciliana. Una significativa iniziativa che ha rappresentato un “momento di grande emozione e orgoglio per la comunità scolastica.Un passo importante verso una scuola sempre più moderna, inclusiva e aperta al futuro”.

Alla cerimonia hanno presenziato: l’Assessore all’Istruzione della Regione Sicilia, On. Mimmo Turano, la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile, il Sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri, il Sacerdote Don Giacinto Leone che ha impartito la benedizione, dirigenti, docenti, alunni. Il team di docenti appositamente formato ha presentato ad alunni e famiglie le potenzialità dell’aula, offrendo a tutti la possibilità di vivere un’entusiasmante esperienza immersiva tra tecnologia e apprendimento innovativo.

Ospite d’onore dell’evento è stato l’Assessore Regionale all’Istruzione, On. Mimmo Turano, che negli ultimi anni si è distinto per il suo costante impegno a favore della scuola siciliana e che anche in questa occasione ha voluto manifestare la sua vicinanza e il suo sostegno al mondo dell’istruzione.