Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori
di: Redazione - del 2025-11-12
Anche quest'anno inquinamento nel torrente Modione di Selinunte, a causa probabile dell'incivilta' di qualcuno che lo usa come discarica. L'anno scorso la denuncia di Mareamico aveva evidenziato che l’inquinamento riscontrato nel torrente Modione poteva essere imputabile allo sversamento delle acque di vegetazione derivanti dal processo di estrazione dell'olio di oliva nei frantoi oleari.
Tali acque presentano un colore scuro ed un odore molto intenso, tipico della lavorazione delle olive. Sono caratterizzate da una elevata concentrazione di sostanze organiche quali zuccheri, grassi, composti azotati, alcoli ed elementi minerali quali fosforo, potassio, magnesio e calcio, che le rende 100 volte più inquinanti rispetto alle normali acque reflue civili.