Castelvetrano, approvato progetto di servizi igiene urbana. Molte le novità previste nel nuovo bando

di: Elio Indelicato - del 2025-11-12

Approvato il progetto dei servizi di igiene urbana da parte del Consiglio comunale di Castelvetrano. Entro 270 giorni la gara di appalto. Molte le novità nel nuovo bando. Con nove voti a favore viene anche salvato il servizio “porta a porta”, non ritenuto idoneo da parte dell’opposizione che diventerà invece un servizio “spinto”, perché come precisa l’assessore Davide Brillo: ”Va a qualificare il rifiuto da differenziare. il Comune ha come obiettivo di arrivare, si spera presto ad “tariffa puntuale”, per la quale ciascuno pagherebbe in ragione della produzione del rifiuto”. Si tratta precisa anche l’assessore Mariano Palermo di un “nuovo appalto dìnamico nel senso che il Comune avrà la facoltà di modificare, ampliare i servizi appaltati per le mutate esigenze del territorio”.

Alcuni servizi che sono previsti nell’appalto già in proroga alla Sager, prevedono che i servizio di discerbatura e pulizia caditoie saranno esternalizzati a ditte private, per essere più efficaci, Resta la pulizia delle spiagge con la raccolta dei grandi e piccoli abbandoni sul territorio. L’ appalto è stata fissato a base d’asta a 4.670.000 euro escluso iva. Sono previsti dei criteri a punteggio che prevedono per esempio la realizzazione di eco punti a supporto della raccolta, un numero maggiore di passerelle per disabili da collocare in estate sulle spiagge.

Un altro criterio aggiuntivo previsto come punteggio: la creazione dei centri di riuso di abbigliamento in buono stato e l’utilizzo per la raccolta di mezzi non inquinanti. Resta indispensabile nell’appalto la voce “ritiro ingombranti” e conferimento in discarica. Un servizio che puntualmente viene attualmente svolto dalla Sager. La gara sarà espletata entro dicembre e l’aggiudicataria del servizio sarà onerata anche dalla raccolta di vegetali, oli usati di cucina, sfalci a domicilio su prenotazione una volta a settimana.

Farà parte dell’appalto anche il ritiro delle pile esauste Non dovrà mancare una puntuale campagna di comunicazione agli utenti e sensibilizzazione. Un servizio che dovrà andare di pari passo con un controllo deciso da parte delle Forze dell’Ordine e Vigili Urbani sul territorio con l’utilizzo di sistemi di video sorveglianza. Ci sono delle zone critiche nel territorio di Castelvetrano dove più volte sono state effettuate delle bonifiche da parte della Sager.

Purtroppo l’abbandono indiscriminato del vestiario anche davanti le chiese e anche nelle strade resta un problema così come quello della plastica dura che attualmente deve essere conferita dagli utenti

direttamente presso il centro di raccolta della Sager nella via Partanna.