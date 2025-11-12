  • A3 Conad
Gruppo Fai Castelvetrano, successo di visitatori a Palazzo Venuti e Chiesa del Purgatorio

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-12

Con tanto entusiasmo e grande affluenza di visitatori provenienti anche dai paesi vicini, si sono concluse le visite-guidate organizzate dal Gruppo FAI alla Chiesa del Purgatorio, uno degli edifici più importanti e scenografici del nostro Centro storico da poco riaperta al pubblico dopo anni di chiusura ed a Palazzo Venuti, oggi ristrutturato dalla Famiglia Corda, un tempo dimora di una nobile famiglia di cui, documentandoci, si è scoperto una storia molto affascinante che risale a tre fratelli, tutti archeologi appassionati di arte etrusca, che vivevano in Toscana nel XVIII secolo e furono intellettuali di spicco nel panorama culturale europeo del tempo.

    • L’anima del FAI sono i ragazzi, protagonisti da Ciceroni di un percorso che, per chi di loro si appassiona e lo porta avanti nel tempo, diventa non solo scoperta e valorizzazione di un patrimonio fino a non molto tempo fa sconosciuto, anche un percorso di crescita. Queste iniziative consentono di scoprire e di toccare con mano la ricchezza del patrimonio storico-artistico ereditato.

