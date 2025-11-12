Castelvetrano, minacciò armato un uomo durante la Sagra del Pane Nero, denunciato castelvetranese

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-12

La Polizia di Stato ha denunciato un castelvetranese resosi responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e di oltraggio e resistenza a P.U. Durante lo svolgimento della manifestazione della Sagra del Pane Nero, un poliziotto del locale Commissariato di P.S., libero dal servizio, intento a passeggiare unitamente alla famiglia, veniva allertato da alcuni operatori della Protezione Civile della presenza di un uomo, armato di coltello, che rincorreva un altro individuo.

Dopo avere avvistato il soggetto, l’operatore di polizia riusciva a bloccarlo ed a disarmarlo con l’aiuto di un militare della locale Compagnia della Guardia di Finanza, anche egli libero dal servizio, nonostante l’uomo, in evidente stato di agitazione, opponeva resistenza minacciando e insultando le Forze di Polizia intervenute.

Con l’ausilio del personale impiegato nel servizio di Ordine Pubblico in occasione della manifestazione, nonché di altro operatore di polizia del locale Commissariato di P.S. libero dal servizio, il soggetto veniva accompagnato presso il locale Commissariato di P.S. ove si procedeva alla sua identificazione, tramite fotosegnalamento, ed al successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria.