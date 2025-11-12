  • A3 dottor Gianni catalanotto
Santa Ninfa, successo per il laboratorio teatrale: "Un viaggio con le parole - Il mondo di Pinocchio"

di: Mariano Pace - del 2025-11-12

Commenti
Immagine articolo: Santa Ninfa, successo per il laboratorio teatrale: "Un viaggio con le parole - Il mondo di Pinocchio"

Successo per il laboratorio teatrale: ”Un viaggio con le parole - Il mondo di Pinocchio", progetto dedicato agli alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria: ”A. Rosmini” di Santa Ninfa. Il piano attraverso elementi come la fantasia, il linguaggio e la collaborazione è riuscito a trasformarsi in “strumento di crescita”.

    • L’attività infatti, finanziata nell’ambito del PN 2021–2027-Fondi Strutturali Europei per l’Istruzione, ha avuto come obiettivo principale quello di “sviluppare le abilità linguistiche e di potenziare la capacità espressiva dei bambini attraverso il linguaggio teatrale”. Durante i momenti progettuali, gli alunni partecipanti hanno sperimentato il “potere delle parole, scoprendo come voce, gesto e movimento possano trasformarsi in strumenti di comunicazione e di crescita personale.

    Attraverso giochi di ruolo, improvvisazioni e messe in scena ispirate al racconto di Pinocchio, i bambini hanno imparato a inventare storie e personaggi, a collaborare con i compagni e, soprattutto, a credere di più in se stessi”.

    • Merito delle docenti Silvana Glorioso e Iana Patrizia La Rocca, responsabili del laboratorio, che hanno accompagnato i giovani attori in questo percorso con grande passione e sensibilità, creando un clima di fiducia e curiosità in cui ognuno ha potuto esprimere la propria voce.

    “Il teatro è una palestra di vita”- ha evidenziato la dirigente scolastica prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile -. Attraverso il gioco delle parole, del corpo e delle emozioni, i nostri alunni imparano a comunicare, a comprendere gli altri e a conoscere se stessi. Questo progetto rappresenta
    pienamente la missione educativa della nostra scuola: formare persone consapevoli, creative e capaci di lavorare insieme”.

    L’esperienza si è conclusa con la proiezione di un video che ha raccolto i momenti più significativi del percorso. Un applauso scrosciante e corale ha accompagnato i giovani protagonisti, felici e orgogliosi del loro “viaggio con le parole”, che li ha condotti - come il celebre burattino - alla scoperta del valore della verità, dell’amicizia e della crescita”.

