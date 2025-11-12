  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Scontro tra due auto nella zona commerciale. Sul posto la Polizia Municipale

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-11-12

Commenti
Immagine articolo: Scontro tra due auto nella zona commerciale. Sul posto la Polizia Municipale

Incidente nella zona commerciale di Castelvetrano all’altezza dello svincolo che immette nell’autostrada A29. Un’auto una Mercedes grigia si stava per immettere lungo l’arteria principale quando è entrata in contatto con una Fiat Punto grigia.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Entrambe le auto, a causa dell’impatto, hanno riportato forti danneggiamenti ma i conducenti non hanno riportato gravi ferite a causa dell’urto. È intervenuta sul posto una pattuglia della Polizia Municipale e della Polizia di Stato per i rilievi del caso.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Castelvetrano, rubano oltre 200 kg di olive, denunciati due giovani

    Politica, Francesco Bongiorno nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia

    Castelvetrano Ricorda, Enzo Di Pasquale detto "Spagnoletta", un personaggio che amava la musica

    Calcio, l’ASD Castelvetrano 2024 pronta all'esordio. Il tecnico Messana: "Vogliamo rappresentare al meglio la nostra città"

    Scandalo Cuffaro, Schifani “licenzia” gli assessori in quota DC. Via dalla giunta Albano e Messina

    Lube store p1 dal 7 ottobre