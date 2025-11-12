Scontro tra due auto nella zona commerciale. Sul posto la Polizia Municipale

di: Redazione - del 2025-11-12

Incidente nella zona commerciale di Castelvetrano all’altezza dello svincolo che immette nell’autostrada A29. Un’auto una Mercedes grigia si stava per immettere lungo l’arteria principale quando è entrata in contatto con una Fiat Punto grigia.

Entrambe le auto, a causa dell’impatto, hanno riportato forti danneggiamenti ma i conducenti non hanno riportato gravi ferite a causa dell’urto. È intervenuta sul posto una pattuglia della Polizia Municipale e della Polizia di Stato per i rilievi del caso.