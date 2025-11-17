  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

"Mammografie sul camper" in 11 piazze del trapanese, il 20 novembre a Castelvetrano

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-17

Commenti
Immagine articolo: "Mammografie sul camper" in 11 piazze del trapanese, il 20 novembre a Castelvetrano

Mentre prosegue ogni sabato e domenica “screening in piazza”, per la prevenzione del tumore del colon retto, l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani avvia l’iniziativa “Mammografie sul camper” per la prevenzione del tumore alla mammella, curata dal Centro gestionale Screening, in collaborazione con la fondazione Mucera.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Da lunedì 17 al 28 novembre per le donne da 50 a 69 anni, in 11 piazze della provincia, dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:00 sarà possibile effettuare gratuitamente la mammografia, per la diagnosi precoce del tumore al seno, in grado di vedere se ci sono lesioni o noduli prima che questi siano palpabili.  Si comincia oggi a Marsala e si finirà il 28 a Favignana. A Castelvetrano il 20 novembre in piazza J.M. Escrivà

    Per l’esame è necessario prenotarsi tramite:

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Numero Verde: 800 15 22 33 e WhatsApp: 338 6314817, dalle 8:30 - 13:00
    da lunedì a venerdì, e 15:00 - 16:30 martedì e giovedì.

    Sul camper aziendale sarà presente anche il personale infermieristico dell’ASP per supporto e prenotazione per il pap/hpv test (donne 25-64 anni) e per la consegna del kit per la ricerca del sangue occulto (uomini e donne 50-69 anni). Consultare il sito aziendale www.asptrapani.it per conoscere il calendario completo e aggiornato.

     

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Incidente mortale a Montevago, muore il sedicenne Carlo Pendola

    Uomo aggredito ieri sera a colpi di bottiglia e con una catena. Soccorso dai passanti. Sul posto Carabinieri e Polizia

    Castelvetrano, inaugura il nuovo supermercato al Belicittà, la soddisfazione del Presidente CDA Cracò

    La Farmacia Ingrassia avanti con la terza generazione nella rinnovata sede di viale Roma

    Inchiesta Cosa Nostra in Lombardia, PM castelvetranese chiede più di mezzo secolo di carcere per gli imputati

    Lube store p1 dal 7 ottobre