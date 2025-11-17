  • A3 Conad
La Farmacia Ingrassia avanti con la terza generazione nella rinnovata sede di viale Roma

di: Publiredazionale - del 2025-11-17

Immagine articolo: La Farmacia Ingrassia avanti con la terza generazione nella rinnovata sede di viale Roma

Domenica 16 Novembre si è svolta l’inaugurazione, con la benedizione effettuata da padre Gaspare Tortorici,della nuova Farmacia Ingrassia, in Viale Roma 129. La storica Farmacia ha aperto i battenti  nel 1969 per iniziativa del Dott. Antonino Ingrassia, di cui è ancora oggi vivo il ricordo della figura del farmacista empatico, carismatico, punto di riferimento e dispensatore di buoni e sani consigli a tutela della salute dei clienti. Acquisiti dal padre tali insegnamenti, principi e valori, dal 1999 ha  proseguito con la stessa professionalità e con puntuale cura, attenzione e cortesia, la figlia, Dott.ssa Daniela Ingrassia. 

    • Oggi, mantenendo sempre le tradizioni di famiglia, si èarrivati alla terza generazione, con i figli, la Dott.ssa Alida La Rocca e Andrea La Rocca. Ma negli ultimi anni sono cambiate le esigenze e le proposte del sistema farmaceutico Nazionale, cosicchè la Farmacia Ingrassia al fine di migliorare la cura ed il benessere dei propri clienti, si propone con un rinnovo totale dei locali rispondente  ai canoni della Farmacia moderna , con spazi più ampi e confortevoli, nuove esposizioni, adeguati alle nuove aspettative ed esigenze dei clienti,  con la  gestione e dispensa automatizzata del farmaco (il cosiddetto Robot), ma soprattutto con la proposta dei nuovi servizi di telemedicina oggi demandati al servizio farmaceutico, quali per esempio, ECG, holter pressorio ecardiaco, che saranno lanciati con mirate campagne e programmi. Le Dott.sse Daniela ed Alida ed Andrea sono lieti di accogliere con la loro nota cortesia, cura e professionalità, i propri clienti, per mostrare le novità. 

