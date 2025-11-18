  • A3 Conad
Triscina, torna a vivere l'ingresso Parco Archeologico. Chiesa e sede di un'associazione in due locali

di: Redazione - del 2025-11-18

Immagine articolo: Triscina, torna a vivere l'ingresso Parco Archeologico. Chiesa e sede di un'associazione in due locali

La Chiesa e la sede dell'Associazione "Progetto Triscina" a breve saranno "ospitate" nei locali dell'ingresso del Parco Archeologico lato Triscina. Un'ottima iniziativa che l'Amministrazione ha voluto avviare per consentire ai residenti e villeggianti della borgata di poter avere un luogo religioso dopo le vicissitudini che hanno colpito la vecchia struttura, oggetto di vandalizzazione e di incendi.

    • Sabato e domenica alcuni volontari hanno avviato l'opera di ripristino dei locali che da tempo erano in stato di abbandono. Un ottimo segnale di far tornare in vita locali, nati per consentire l'ingresso al Parco Archeologico di Selinunte lato Triscina e che per diversi motivi, specialmente economici, era stato chiuso.

    L’Amministrazione comunale attraverso una nota sui social ha comunicato: "Una bella notizia per tutta la nostra comunità: la Chiesa e la sede dell’Associazione Progetto Triscina saranno presto ospitate nei locali dell’ingresso del Parco Archeologico lato Triscina. Una scelta fortemente voluta dall’Amministrazione per restituire alla borgata un punto di riferimento religioso e sociale, dopo le gravi vicissitudini che hanno colpito la precedente struttura, vandalizzata e vittima di incendi. Nei giorni scorsi un gruppo di volontari ha iniziato i lavori di ripristino dei locali, che da tempo versavano in stato di abbandono. Un segnale concreto di rinascita e di partecipazione civica: spazi nati per accogliere i visitatori del Parco Archeologico tornano finalmente a vivere e a essere utili alla comunità. Un passo avanti importante per Triscina, frutto di collaborazione, impegno e visione. Continuiamo a lavorare per rendere la borgata sempre più viva, sicura e inclusiva".

