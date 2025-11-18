  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Zoo-Fattoria Rosario Carimi, avviati i preparativi per il Natale 2025

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-18

Commenti
Immagine articolo: Zoo-Fattoria Rosario Carimi, avviati i preparativi per il Natale 2025

L'Associazione Culturale Zoo-Fattoria Rosario Carimi è lieta di annunciare l'avvio dei preparativi per i suoi attesissimi eventi natalizi, pronti a trasformare la Fattoria in un luogo incantato, unico nel suo genere. Le manifestazioni si articoleranno intorno a due grandi appuntamenti: il consolidato e suggestivo "Villaggio di Betlemme" e, per la prima volta in veste più ampliata, "Mirealandia".

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • I visitatori, grandi e piccini, potranno immergersi nell'atmosfera senza tempo del Villaggio di Betlemme, un presepe vivente in cui antichi mestieri, costumi storici e, naturalmente, la presenza degli animali della Fattoria ricreeranno la magia della Natività. Un percorso emozionante tra fumi, fuochi e degustazioni di prodotti tipici che farà rivivere l'Anno Zero con autenticità e partecipazione.

    La grande novità di quest'anno è rappresentata dall'introduzione potenziata di Mirealandia, un'area
    interamente dedicata ai sogni dei bambini, che offrirà intrattenimento e attività ludiche a tema natalizio,
    creando un connubio perfetto tra spiritualità, tradizione e puro divertimento per le famiglie. Lo Zoo-Fattoria Rosario Carimi si prepara a offrire un'esperienza natalizia davvero inimitabile con la cornice
    naturale della Fattoria, con la sua fauna e i suoi spazi aperti, aggiunge un tocco di autentica meraviglia e poesia.

    "Il nostro obiettivo è regalare alla comunità un momento di serenità, riscoprendo il valore più profondo e
    semplice del Natale"    , dichiara la Presidente Anna Indiano. In questo luogo, dove la natura e la cura degli animali sono centrali, la magia del Natale si amplifica, offrendo ai bambini non solo intrattenimento, ma anche la possibilità di un contatto genuino con la storia e il mondo rurale. Sarà un Natale che toccherà il cuore di tutti", ha concluso. L'inaugurazione del "Villaggio di Betlemme" è prevista per giorno 8 dicembre, con aperture programmate anche nei giorni di festa e prefestivi. Seguiranno a breve tutti i dettagli sulle date specifiche degli appuntamenti e gli orari di apertura al pubblico.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Incidente mortale a Montevago, muore il sedicenne Carlo Pendola

    Uomo aggredito ieri sera a colpi di bottiglia e con una catena. Soccorso dai passanti. Sul posto Carabinieri e Polizia

    La Farmacia Ingrassia avanti con la terza generazione nella rinnovata sede di viale Roma

    Inchiesta Cosa Nostra in Lombardia, PM castelvetranese chiede più di mezzo secolo di carcere per gli imputati

    Caso Cuffaro, Ventimiglia resta in Giunta. Lentini: “Non si può criminalizzare intero partito. No al qualunquismo”

    Lube store p1 dal 7 ottobre